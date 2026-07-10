О пожаре заявка поступила в 19.28, сразу же на место выехали сотрудники МЧС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Крыша торгового центра вечером 10 июля загорелась в подмосковном Красногорске. Спасатели МЧС уже выехали на Красногорский бульвар.

В подмосковном Красногорске полыхает крыша торгового центра "ТераБит"

- Возгорание произошло на крыше здания торгового центра. Огонь охватил именно крышу, не здание. О пожаре заявка поступила в 19.28, сразу же на место выехали сотрудники МЧС. Производится тушение, - рассказали KP.RU в ГУ МЧС по Московской области.

ПОСТРАДАВШИЕ ПРИ ПОЖАРЕ В ТЦ КРАСНОГОРСКА

Информации об эвакуации людей не было, предварительно, посетители и продавцы смогли самостоятельно покинуть здание после объявлении по громкой связи. Информации о пострадавших не поступало.

- Из окна увидела, что вверх поднимается черный дым. А это как раз в стороне торгового центра, - рассказала местная жительница.

ПРИЧИНА ПОЖАРА В ТЦ В КРАСНОГОРСКЕ

Информации о причинах возгорания пока нет. Данные о пострадавших на данный момент не поступали. Продолжается локализация пожара.

Прокуратура МО контролирует установление обстоятельств и причин пожара в торговом центре в городском округе Красногорск.

Рассматривается версия о нарушении требований пожарной безопасности при проведении кровельных работ.