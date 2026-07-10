В Московской области возбудили уголовное дело после массового отравления в кафе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Московской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления посетителей одного из кафе в Зарайске. Об этом KP.RU сообщили в региональном СК.

«9 и 10 июля в больницу города Зарайска обратилось 19 человек с признаками отравления. Установлено, что 16 из них принимали в пищу еду из одного кафе», - говорится в заявлении.

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Уточняется, что среди отравившихся посетителей есть семеро несовершеннолетних. СК возбудил дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Из кафе были изъяты продукты питания, направленные на исследования в рамках дела. Деятельность заведения временно приостановлена.

Согласно источнику KP.RU, пострадавшие отравились суши и роллами, приобретенными в кафе. Всем им оказывается необходимая помощь. Роспотребнадзор также начал санитарно-эпидемиологическое расследование по факту произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал, что массовое отравление людей произошло на предприятии одного из общепитов в Астраханской области.