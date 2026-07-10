Собянин: Два летевших на Москву БПЛА сбиты системой ПВО Минобороны

На подлете к Москве вечером 10 июля сбили два БПЛА Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Московском регионе продолжают отражать украинские атаки. Российские силы ПВО успешно сбивают дроны ВСУ в любое время дня и ночи. К 23:40 системой противовоздушной обороны уничтожены еще два летевших на столицу БПЛА. Об этом проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин в канале в "Макс".

"Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны", - написал Сергей Собянин.

Разрушений и пострадавших в результате налета дронов нет. Столичные аэропорты работают в штатном режиме. По данным мэра, на месте падения фрагментов дронов работают экстренные службы.

Силы ПВО прошлой ночью перехватили 376 украинских беспилотников над Россией. В том числе, часть дронов сбили над Московской областью. БПЛА также ликвидировали над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями.