Месяц градостроительства на ВДНХ: Владислав Овчинский рассказал о программе в павильоне «Макет Москвы»

Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики.

Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ в июле приглашает горожан взглянуть на столицу под другим углом. Как подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, павильон «Макет Москвы» подготовил цикл мероприятий об архитектуре столицы.

«Архитектура окружает человека каждый день, но далеко не всегда мы задумываемся, сколько идей, труда и профессиональных решений стоит за обликом города. Поэтому важно создавать площадки, где о развитии Москвы можно рассказать простым и понятным языком, а знакомство с профессией архитектора сделать доступным для всей семьи. Лекции и мастер классы помогают увидеть, как рождаются современные городские пространства, а также вдохновляют детей и взрослых внимательнее относиться к окружающей среде. Такие мероприятия делают архитектуру ближе и показывают, что каждый новый объект становится частью истории столицы», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Так, 14 июля в павильоне откроется фотовыставка «Современная архитектура Москвы», которая будет работать до 31 августа. 16 июля гостей ждёт лекция «Архитектура советского модернизма». Для юных посетителей подготовили три творческих занятия, где теорию сразу превращают в практику. 17 июля дети соберут модель современного многоэтажного дома, 24 июля создадут объёмное тематическое панно, а 31 июля сконструируют домик из цветного картона.

Добавим, что по данным Московского фонда реновации жилой застройки, по итогам 2025 года фонд стал лидером по вводу жилья среди всех компаний застройщиков России. В рамках программы реновации в прошлом году ввели рекордные 2,3 млн квадратных метров жилья — это 119 домов, в которых создано более 35 тысяч квартир.