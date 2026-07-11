Тело обнаружили в квартире на юге Москвы после пожара

Один человек погиб при пожаре на Криворожской улице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 11 июля на юге Москвы в многоквартирном доме на улице Криворожская произошел пожар. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы и департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Возгорание в двухкомнатной квартире началось в 3:29. Прибывшие на место пожарные провели разведку и сформировали звенья газодымозащитной службы. Им удалось спасти 11 человек, в том числе одного ребенка. Пожар был ликвидирован в 4:13.

Однако при разборе завалов было обнаружено тело мужчины 1978 года рождения. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты проверки находятся на контроле Чертановской межрайонной прокуратуры.