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НовостиПроисшествия11 июля 2026 9:07

Тело обнаружили в квартире на юге Москвы после пожара

Один человек погиб при пожаре на Криворожской улице
Мила ГЕНЬ
Один человек погиб при пожаре на Криворожской улице

Один человек погиб при пожаре на Криворожской улице

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 11 июля на юге Москвы в многоквартирном доме на улице Криворожская произошел пожар. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы и департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Возгорание в двухкомнатной квартире началось в 3:29. Прибывшие на место пожарные провели разведку и сформировали звенья газодымозащитной службы. Им удалось спасти 11 человек, в том числе одного ребенка. Пожар был ликвидирован в 4:13.

Однако при разборе завалов было обнаружено тело мужчины 1978 года рождения. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты проверки находятся на контроле Чертановской межрайонной прокуратуры.