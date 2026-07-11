Мошенники обманули супругов-пенсионеров из Москвы более чем на 27 млн рублей

Пенсионеры из Москвы отдали мошенникам 27 млн рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пожилая супружеская пара из Москвы стала жертвой телефонных мошенников, лишившись более 27 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, все началось с сообщения на телефон москвички о входе в ее аккаунт на портале Госуслуг с номером для связи. Женщина перезвонила, и ее переключили на лже-сотрудника финансового органа, который запугал ее, заявив, что от ее имени оформлена доверенность на перевод денег за границу. Супруг, слышавший разговоры, также не заподозрил обмана. Мошенники убедили их в необходимости «проверки» средств путем передачи на «специальный счет».

В течение 10 дней пенсионеры находились под постоянным контролем звонивших. Они собрали все домашние сбережения, продемонстрировали их по видеосвязи и передали курьеру. Затем супруги снимали деньги в банках и также отдавали их курьерам. Для убедительности аферисты даже прислали запечатанную коробку с якобы новыми купюрами, которые нужно было хранить в сейфе, не вскрывая упаковку. Общий ущерб превысил 27,2 миллиона рублей. Личности мошенников устанавливаются, расследование на контроле в Останкинской межрайонной прокуратуре.