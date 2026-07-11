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НовостиПроисшествия11 июля 2026 13:19

Мошенники обманули супругов-пенсионеров из Москвы более чем на 27 млн рублей

Пенсионеры из Москвы отдали мошенникам 27 млн рублей
Мила ГЕНЬ
Пенсионеры из Москвы отдали мошенникам 27 млн рублей

Пенсионеры из Москвы отдали мошенникам 27 млн рублей

Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пожилая супружеская пара из Москвы стала жертвой телефонных мошенников, лишившись более 27 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, все началось с сообщения на телефон москвички о входе в ее аккаунт на портале Госуслуг с номером для связи. Женщина перезвонила, и ее переключили на лже-сотрудника финансового органа, который запугал ее, заявив, что от ее имени оформлена доверенность на перевод денег за границу. Супруг, слышавший разговоры, также не заподозрил обмана. Мошенники убедили их в необходимости «проверки» средств путем передачи на «специальный счет».

В течение 10 дней пенсионеры находились под постоянным контролем звонивших. Они собрали все домашние сбережения, продемонстрировали их по видеосвязи и передали курьеру. Затем супруги снимали деньги в банках и также отдавали их курьерам. Для убедительности аферисты даже прислали запечатанную коробку с якобы новыми купюрами, которые нужно было хранить в сейфе, не вскрывая упаковку. Общий ущерб превысил 27,2 миллиона рублей. Личности мошенников устанавливаются, расследование на контроле в Останкинской межрайонной прокуратуре.