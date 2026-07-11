В Москве День города в 2026 году пройдет 5 и 6 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году Москва отметит 879-й день рождения. Праздничные мероприятия состоятся 5 и 6 сентября — в первые выходные осени. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. Праздничные мероприятия пройдут в историческом центре города, парках, учреждениях культуры, образования и социальной защиты, а также на площадках в жилых районах. Программа празднования будет утверждена в ближайшее время.