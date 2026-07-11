Максим Ликсутов: Парад и выставку ретротранспорта посетили более 180 тысяч человек

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов подвел итоги парада и выставки ретротранспорта в столице. Их провели в субботу, 11 июля. Колонна из 18 исторических трамваев, а также ретроавтомобилей разных поколений проехала по центру Москвы — от метро «Новокузнецкая» до Чистопрудного бульвара.

Посетители заходили в салоны ретровагонов и делали фото на память. Желающие посмотрели старт и финиш исторического ретроралли «Столица. Родис Классик Тур». Кроме того, гости праздника посетили интерактивные площадки, мастер-классы, а также послушали выступления артистов проекта «Музыка в метро», Академического хора Московского метрополитена и группы «На-На». А еще каждый мог попробовать бесплатные угощения.

«Парад ретротранспорта уже в 22-й раз объединяет всех, кто интересуется историей городского транспорта Москвы. Более 180 тысяч зрителей сегодня приняли участие в нашем празднике. Мы рады, что интерес к таким событиям остается стабильно высоким», - отметил заммэра.

При этом Максим Ликсутов выразил благодарность всем участникам праздника.

«Благодарю москвичей, гостей столицы и наших партнеров, которые помогли сделать этот парад таким ярким и масштабным. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать трамвайную систему столицы и бережно сохранять ее богатую историю», — подчеркнул заммэра.