Пассажира, упавшего на пути в московском метро, обязали компенсировать убытки Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд обязал пассажира московского метро выплатить компенсацию за остановку поездов после того, как он в состоянии алкогольного опьянения упал на пути. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Инцидент произошел вечером 21 сентября 2025 года на станции «Тургеневская» Калужско-Рижской линии. Из-за падения пассажира на главный путь движение на участке было остановлено на 21 минуту, три поезда отменили. Метрополитен понес убытки в форме упущенной выгоды — суммы, которую предприятие получило бы при нормальной работе.

В суде пассажир признал вину, пояснив, что случайно упал на рельсы. Его действия также привели к тому, что машинист приближавшегося поезда был вынужден экстренно затормозить. Суд удовлетворил иск метрополитена, взыскав с нарушителя упущенную выгоду. Кроме того, пассажиру назначен штраф в 20 тысяч рублей за нарушение требований транспортной безопасности.