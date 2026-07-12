Внуково и Домодедово выпускают самолеты по согласованию Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово временно работают в особом режиме из-за введенных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

Воздушные гавани продолжают принимать и отправлять рейсы, однако каждый вылет выполняется только по согласованию с соответствующими органами. Меры введены для обеспечения безопасности полетов. Полного прекращения обслуживания воздушных судов не зафиксировано, однако в Росавиации предупредили, что ограничения могут привести к изменениям в расписании. Возможны задержки вылетов и корректировка времени прибытия бортов.

Пассажирам настоятельно рекомендуется уточнять статус своих рейсов на официальных онлайн-табло аэропортов и на сайтах авиакомпаний. Администрация аэропортов просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и заблаговременно прибывать в аэропорты.