В Москве из-за непогоды 11 июля упали 50 деревьев Фото: "КП" Архив.

Из-за ливней и сильного ветра 11 июля в Москве упали 50 деревьев, 11 из них — на автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Большая часть упавших деревьев — это клен ясенелистный (американский клен), который входит в перечень инвазивных растений. Его древесина рыхлая и хрупкая, крона объемная, а корневая система поверхностная и неустойчивая. По статистике, три из четырех деревьев, падающих в столице во время непогоды, — именно этот вид. В Москве в течение 10 лет его будут заменять на другие породы.

В результате инцидентов никто не пострадал. Городские службы уже ликвидировали последствия. В департаменте призвали москвичей быть внимательными во время непогоды: не находиться рядом с деревьями и не парковать под ними машины. При обнаружении опасного дерева можно сообщить через портал «Наш город» или по горячей линии 8 (495) 777-77-77.