Максим Ликсутов: С международного автовокзала «Красногвардейский» можно отправиться в Ереван

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что теперь с международного автовокзала «Красногвардейский» можно отправиться в столицу Армении. Рейсы в Ереван будут уходить из столицы один раз в неделю — каждый четверг.

Запуск нового международного направления стал результатом совместной работы команды Службы развития вокзалов Московского метрополитена с перевозчиками. При этом важно не только запустить маршрут, но и сделать комфортным весь путь пассажира - от покупки билета до ожидания и посадки на рейс.

«Сегодня с автовокзалов Москвы доступны более 170 междугородних и международных маршрутов. «Красногвардейский» — один из ключевых транспортных узлов на юге столицы, откуда пассажиры могут отправиться по востребованным направлениям. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина вместе с перевозчиками мы продолжаем открывать новые маршруты и повышать качество обслуживания пассажиров», — отметил Ликсутов.

Билеты на рейс можно купить онлайн в мобильном приложении «Метро Москвы» в специальной вкладке «Междугородние автобусы».