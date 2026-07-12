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НовостиПроисшествия12 июля 2026 11:49

Крылатская улица в Москве снова открыта для движения после ДТП

В Москве восстановили движение на Крылатской улице
Мила ГЕНЬ
Крылатская улица в Москве снова открыта для движения после ДТП

Крылатская улица в Москве снова открыта для движения после ДТП

Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

В столице полностью восстановлено движение автотранспорта на Крылатской улице. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Напомним, ранее в районе дома 32 на Крылатской улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Движение на этом участке было затруднено на 0,9 километра и осуществлялось только по одной полосе из четырех. На месте работали оперативные службы города, которые устанавливали обстоятельства произошедшего и выясняли информацию о пострадавших. В настоящий момент последствия аварии полностью ликвидированы, транспортный поток вернулся в обычный режим.