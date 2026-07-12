Крылатская улица в Москве снова открыта для движения после ДТП Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

В столице полностью восстановлено движение автотранспорта на Крылатской улице. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Напомним, ранее в районе дома 32 на Крылатской улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Движение на этом участке было затруднено на 0,9 километра и осуществлялось только по одной полосе из четырех. На месте работали оперативные службы города, которые устанавливали обстоятельства произошедшего и выясняли информацию о пострадавших. В настоящий момент последствия аварии полностью ликвидированы, транспортный поток вернулся в обычный режим.