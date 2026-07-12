Мэр Москвы сообщил об уничтожении 41-го БПЛА, летевшего к столице Фото: REUTERS.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX сообщил об отражении атаки еще одного беспилотного летательного аппарата, направлявшегося к столице. Силы противовоздушной обороны Министерства обороны сбили вражеский дрон на подлете к городу.

Таким образом, общее количество ликвидированных с начала суток беспилотников, летевших на Москву, достигло 41. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.