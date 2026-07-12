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НовостиПроисшествия12 июля 2026 13:17

Мэр Москвы сообщил об уничтожении 41-го БПЛА, летевшего к столице

Собянин: Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве
Мила ГЕНЬ
Мэр Москвы сообщил об уничтожении 41-го БПЛА, летевшего к столице

Мэр Москвы сообщил об уничтожении 41-го БПЛА, летевшего к столице

Фото: REUTERS.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX сообщил об отражении атаки еще одного беспилотного летательного аппарата, направлявшегося к столице. Силы противовоздушной обороны Министерства обороны сбили вражеский дрон на подлете к городу.

Таким образом, общее количество ликвидированных с начала суток беспилотников, летевших на Москву, достигло 41. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.