В Подмосковье открыли горячую линию после ночной атаки дронов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с 12 на 13 июля Подмосковье подверглось массированной атаке беспилотников, в связи с чем региональная прокуратура организовала специальную линию помощи для местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина все городские прокуроры перевели ситуацию в режим личного контроля. Они наладили взаимодействие с профильными ведомствами и муниципальными властями, чтобы скоординировать оказание необходимой помощи пострадавшим.

В прокуратуре разъяснили, что горячая линия создана для тех, кому требуется юридическая консультация или кто столкнулся с нарушениями своих прав после инцидента. Номер телефона, по которому можно обратиться: +7 916 240 31 28.

По данным Министерства обороны Российской Федерации, минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку со стороны Украины, уничтожив в общей сложности 342 беспилотных летательных аппарата.