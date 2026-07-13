Во Внуково назвали причину эвакуации пассажиров аэропорта Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром в понедельник, 13 июля, в столичном аэропорту Внуково прошла экстренная эвакуация. Причиной инцидента стало срабатывание автоматической пожарной сигнализации в зоне международного вылета. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Как пояснили в администрации аэропорта, датчики отреагировали на задымление, возникшее в одной из точек быстрого питания. Система безопасности сработала штатно, эвакуационные выходы тут же открылись, и людей оперативно вывели на улицу. В считаные минуты к месту происшествия прибыл дежурный расчет службы пожарного и аварийно-спасательного обеспечения (СПАСОП).

В ходе осмотра кафе специалисты подтвердили факт задымления, однако открытого горения обнаружено не было. В связи с отсутствием реальной угрозы для жизни и здоровья людей режим тревоги был отменен. Пассажиры и персонал смогли вернуться в терминал примерно через 50 минут после начала инцидента.

На данный момент аэропорт Внуково работает в штатном режиме, рейсы обслуживаются по расписанию. По факту происшествия проводится проверка, специалистам предстоит установить точные причины неполадок на кухне заведения.

Днем ранее, 12 июля, столичные аэропорты Внуково и Домодедово временно работали в особом режиме. Причиной стали введенные ограничения на использование воздушного пространства. Пассажирам рекомендовали уточнять статус своих рейсов на официальных онлайн-табло аэропортов и на сайтах авиакомпаний.