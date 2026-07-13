Максим Ликсутов: Новое здание Единого диспетчерского центра станет «сердцем» всего наземного и речного транспорта Москвы

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о новом, втором здании Единого диспетчерского центра (ЕДЦ). Центр станет «сердцем» всего наземного и речного транспорта столицы. Напомним, первое здание ЕДЦ рельсового транспорта открылось в 2019 году. Комплекс состоит из двух зданий. После открытия второго здания это будет крупнейший в Европе современный единый диспетчерский центр по управлению всем городским транспортом. Новые рабочие места диспетчеров после завершения отделочных и пусконаладочных работ будут оборудованы по самым современным требованиям. Удобные рабочие места в стиле техно, новейшее оборудование и панорамные окна - именно отсюда специалисты будут контролировать весь наземный и речной транспорт столицы.

Весь комплекс будет отвечать за наземный транспорт — более 900 маршрутов, 6 500 электробусов и автобусов, рельсовый транспорт — 6 902 вагона метро, 604 трамвая (в том числе 4 беспилотных), 255 вагонов МЦК и 4 333 вагона МЦД, водные маршруты — свыше 190 речных судов. Кроме того, центр будет отслеживать работу такси и каршеринга — 206 тысяч автомобилей такси столицы и области и 41 тысячу машин каршеринга. А еще под контролем диспетчеров центра будут индивидуальные средства мобильности и доставки — 93 тысячи единиц СИМ и 125 тысяч курьеров.

«Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый построенный корпус ЕДЦ «Московский транспорт». Здание вместит более 400 сотрудников. Современный Единый диспетчерский комплекс увеличит эффективность работы всех видов городского транспорта. Наша задача — делать так, чтобы горожане еще чаще выбирали городской транспорт для ежедневных поездок. Уверен, что доверие пассажиров к нам будет только расти», - отметил заммэра.

Он уточнил, что в новом здании разместятся также службы Информационного центра.

«Так сотрудники смогут получать самую актуальную информацию об изменениях в работе транспорта и предлагать пассажирам более персонализированные ответы. Благодаря ЕДЦ скорость информирования горожан увеличится в 2 раза», — подчеркнул Ликсутов.