Максим Ликсутов: Пассажиропоток на станциях метро около зон отдыха вырос на 10% в выходные дни

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал об увеличении пассажиропотока на станциях метро около зон отдыха в столице. В летнюю жару метро остается самым предпочтительным, комфортным и быстрым способом поездок по городу. Там есть все для удобства пассажиров - современные системы климат-контроля, минимальные интервалы движения и независимость от дорожного трафика.

«Летом привычные маршруты пассажиров меняются: в конце недели москвичи совершают больше поездок в парки, к водоемам и на городские набережные. Мы видим устойчивый рост пассажиропотока на станциях метро, которые расположены рядом с местами отдыха. В выходные дни количество поездок на них увеличилось на 10% по сравнению с показателями прошлого года», - отметил заммэра, подчеркнув, что в столице продолжается развитие городского транспорта, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин.

КОНКРЕТНО

Московский метрополитен провел анализ изменения пассажиропотока и составил список из 15 станций с существенно выросшей загрузкой в выходные дни из-за близости к городским паркам, пляжам и водоемам:

- «ВДНХ» — территория ВДНХ, парк «Останкино» и Главный ботанический сад РАН;

- «Царицыно» — музей-заповедник «Царицыно»;

- «Коломенская» — музей-заповедник «Коломенское» и набережная;

- «Воробьевы горы» — природный заказник «Воробьевы горы», смотровая площадка и спортивный комплекс «Лужники»;

- «Октябрьская» — Парк Горького, Нескучный сад и Крымская набережная;

- «Речной вокзал» — Северный речной вокзал, парк Дружбы и набережная Химкинского водохранилища;

- «Беломорская» — пляж «Левобережный» и Химкинское водохранилище;

- «Крылатское» — природно-исторический парк «Москворецкий» и Гребной канал;

- «Народное Ополчение» — Серебряный бор и набережная Москвы-реки;

- «Сокольники» — парк «Сокольники»;

- «Полежаевская» — парк «Березовая роща», Ходынское поле и доступ к Серебряному бору;

- «Митино» — ландшафтный парк «Митино»;

- «Говорово» — живописный Мещерский парк;

- «Филёвский парк» — парк культуры и отдыха «Фили» и набережная Москвы-реки;

- «Борисово» — парк «Братеевская пойма», Борисовские пруды и набережная Москвы-реки.

Транспортный комплекс Москвы напоминает, что спланировать удобный маршрут до парков, а также получить актуальную информацию о работе транспорта можно в мобильном приложении «Метро Москвы» или у чат-бота Александры.