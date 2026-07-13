Суд разрешил Лерчек изменить адрес места жительства. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Гагаринский суд Москвы в закрытом режиме разрешил блогеру Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, изменить адрес местонахождения. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил просьбу защиты об изменении места проживания Чекалиной с одного загородного дома на другой», - рассказал агентству один из участников процесса.

Напомним, что девушка обвиняется в совершении незаконных валютных операций и находится под запретом определенных действий.

Как KP.RU писал ранее, 10 июля блогер Лерчек не явилась в суд по вопросу ее переезда, заседание перенесли на 13 июля. В конце июня этого года стало известно, что Валерия с семьей перебралась в особняк на Новой Риге. Площадь дома составляет 659 квадратных метров.