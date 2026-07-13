Врачи установили электрокардиостимулятор 103-летнему пациенту из Москвы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Москве врачи спасли 103-летнего пациента с тяжелым нарушением работы сердца. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

Пациента экстренно госпитализировали в ГКБ им. В.В. Вересаева. Он жаловался на ухудшение самочувствия и частые обмороки. После обследования врачи обнаружили опасное нарушение проводимости сердца. Мужчине срочно нужно было установить электрокардиостимулятор.

«Возраст и состояние организма пациента требовали от хирургов ювелирной точности. Благодаря большому опыту выполнения высокотехнологичных операций врачи всего за 40 минут успешно установили современный двухкамерный стимулятор», - сказал завотделением Владислав Горячев.

На второй день после операции работа сердца у пациента нормализовалась. Мужчину уже выписали домой под амбулаторное наблюдение в стабильном состоянии.

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