Собянин сообщил о ликвидации уже 57 беспилотников, летевших на Москву

Фото: Министерство обороны РФ.

Еще два украинских беспилотника были сбиты на подлете к Москве. Об этом написал мэр города Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин.

Таким образом, всего за понедельник, 13 июля, было ликвидировано уже 57 украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня уничтожили 146 украинских беспилотников над регионами РФ, а также акваториями Азовского и Черного морей. При этом с начала специальной военной операции российские системы противовоздушной обороны поразили более 180 тысяч украинских дронов.