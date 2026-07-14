Ефимов: На новых станциях Рублево-Архангельской линии идет архитектурная отделка

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Подробностями об архитектурно-отделочных работах на будущих станциях Рублево-Архангельской линии метро поделился глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На строящихся станциях «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева» будущей Рублево-Архангельской линии метро продолжается архитектурная отделка пассажирских зон. Работы ведутся на площади более 47 тысяч квадратных метров – свыше 15 тысяч квадратных метров на каждом объекте», - отметил заммэра, уточнив, что сюда входят платформенные участки и вестибюли.

Он напомнил, что для всех трех станционных комплексов создается уникальный облик, связанный с их расположением.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы, история северо-западных районов города тесно переплетена с военными победами, поэтому две из трех станций оформляются в соответствующей тематике.

«Народное Ополчение» напомнит о первых станциях Московского метрополитена. Вдоль платформы здесь разместят два ряда колонн, образующих своды. Используемые для облицовки путевых стен панели создадут необычный визуальный эффект: если пассажиры будут двигаться в одну сторону, то увидят черные детали, если в другую - красные. На станции также появятся рельефы, посвященные подвигу добровольцев в годы Великой Отечественной войны.

Оформление станции «Бульвар Генерала Карбышева» посвятили военным инженерам. В частности, на платформе можно будет посмотреть тематические художественные барельефы на колоннах. Название станции на путевых стенах оформят в оранжево-черных цветах, которые напомнят георгиевскую ленту. Рядом разместят изображение «Золотой Звезды» Героя Советского Союза. Этого звания в 1946 году был посмертно удостоен генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Карбышев. Новую станцию столичного метро назвали в честь героя.

На «Звенигородской» создадут светлые пространства с колоннами. Дизайн выполнен в стиле монохром. Для контраста использованы темные и светлые оттенки в таких материалах, как трехслойные алюминиевые панели, мрамор и натуральный камень. Путевые стены украсят фигурные буквы латунного цвета с названием станции.

На Рублево-Архангельской линии длиной более 27 километров откроются 12 станций. Для пассажиров здесь будут предусмотрены пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил быстрее строить Рублево-Архангельскую линию. Ранее мэр также рассказал о дизайне наземной части станции «Липовая Роща».