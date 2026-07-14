Ракова: В Москве запустили в работу новый ИИ-сервис для лучевой диагностики Фото: Андрей КАРА. Перейти в Фотобанк КП

В Москве начал работать 70-й по счету ИИ-сервис для лучевой диагностики. Он автоматически выполняет коксометрию на рентгеновских снимках. Внедрение этого сервиса повысит точность диагностики дисплазии тазобедренных суставов у детей, что поможет предотвратить серьезные заболевания в будущем. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Столичная система здравоохранения использует технологии ИИ в лучевой диагностике уже шесть лет. Когда врач анализирует снимок тазобедренного сустава у ребенка, ему важно точно построить специальные углы и оценить, правильно ли соотносятся кости. По этим данным специалист видит, есть ли нарушения в развитии сустава, и учитывает их при подготовке заключения. Новый цифровой помощник берет на себя технически сложный этап – автоматическое построение углов на рентгенограмме, а специалист анализирует результат вместе с другими данными обследования», – рассказала спикер.

По словам Раковой, внедрение нейросети значительно экономит время специалистов. Дело в том, что правильное построение углов - это достаточно сложный процесс, на который врач может потратить несколько часов. А теперь благодаря новому ИИ-сервису это занимает всего лишь несколько минут.