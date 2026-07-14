Собянин сообщил об уничтожении уже 23 летевших на Москву беспилотников Фото: REUTERS.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять вражеских дронов, летевших на Москву. Об этом во вторник, 14 июля, своевременно в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - написал градоначальник в соцсетях.

За минувшие сутки ликвидировано уже 23 украинских БПЛА, направленных на столицу. Москвичей и гостей столицы просят быть предельно внимательными и осторожными. Не трогайте и не подходите близко к осколкам упавших БПЛА. При необходимости звоните по телефону «112».

Как KP.RU писал ранее, минувшей ночью российские военные отразили массированную атаку беспилотников, сбив почти три сотни дронов противника над различными областями страны. По данным Министерства обороны РФ, за ночное время средствами ПВО уничтожено 288 украинских БПЛА.