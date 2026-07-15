Два земельных участка в районе Раменки реализуют на городских торгах

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На столичные торги выставили 100 процентов доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Волынская», которая включает два земельных участка в районе Раменки. Об этом в среду, 15 июля, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

— Победитель аукциона получит в собственность два земельных участка вблизи проспекта Генерала Дорохова в районе Раменки. На них он должен будет построить жилые дома, а также финансовые, образовательные, спортивные организации, учреждения сферы общепита и социального обслуживания. Общая площадь объектов не должна превышать 181,1 тысячи квадратных метров, — подчеркнул Пуртов.

Он добавил, что участки расположены между проспектом Генерала Дорохова и Минской улицей. Их общая площадь составляет порядка 17,5 тысячи квадратного метра. Подать заявку на участие в торгах можно до 3 августа. Аукцион пройдет 12 августа на электронной площадке «Росэлторг».

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

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