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НовостиПолитика14 июля 2026 16:01

Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 25 БПЛА, летевших на столицу

Силы ПВО сбили еще два дрона, направленных на Москву
Елизавета БУБНОВА
Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 25 БПЛА, летевших на столицу

Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 25 БПЛА, летевших на столицу

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом во вторник, 14 июля, своевременно в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - написал градоначальник в соцсетях.

За сегодняшний день это уже 25 беспилотников, сбитых на подлете к городу. Москвичей и гостей столицы просят быть предельно внимательными и осторожными. При необходимости звоните по телефону «112».

Как KP.RU писал ранее, минувшей ночью российские военные отразили массированную атаку беспилотников, сбив почти три сотни дронов противника над различными областями страны. По данным Министерства обороны РФ, за ночное время средствами ПВО уничтожено 288 украинских БПЛА.