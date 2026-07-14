Собянин сообщил о ликвидации уже 36 беспилотников, летевших на Москву Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нейтрализации еще семи украинских дронов, летевших к столице, таким образом на подлете к столице ликвидировали уже 36 вражеских БПЛА.

"Семь беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны", - написал градоначальник в мессенджере "Макс".

Собянин отметил, что на месте падения обломков летательных аппаратов работают специалисты экстренных служб.

Как писал сайт KP.RU, 13 июля Сергей Собянин сообщил, что российские военные нейтрализовали более 350 украинских беспилотников на подлете к Московскому региону.

В свою очередь Минобороны РФ проинформировало, что за прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили 288 беспилотников противника.

Накануне Минобороны сообщило, что в течение дня было ликвидировано еще 146 беспилотников. Дроны ВСУ сбивали над несколькими регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.