Владимир Ефимов: Город построил 7 школ на западе Москвы с 2021 года

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о школах, построенных в Западном округе столицы. Проекты реализованы в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). В целом, в этих учебных заведениях насчитывается около 2800 мест.

«Город продолжает системно развивать качественную образовательную инфраструктуру во всех столичных округах. С 2021 года на западе Москвы за счет средств городского бюджета возвели семь современных школьных зданий. Их общая площадь превышает 50 тысяч квадратных метров», - отметил заммэра.

Он уточнил, что новые объекты образования появились в районах: Кунцево, Тропарево-Никулино, Раменки, Филевский Парк и Ново-Переделкино. Здания оснащены современным оборудованием.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, пространства продуманы таким образом, чтобы детям было комфортно учиться, общаться, заниматься проектной и исследовательской деятельностью.

На западе столицы в 2021 году построили два учебных корпуса, в 2023 и 2024 годах - по одному, в 2025 году - два здания. В этом году ввели еще одну школу. Подробностями поделился руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров. Известно, что здание разместили на Лукинской улице в районе Ново-Переделкино. Там смогут обучаться 550 детей из 6–11-х классов.

«Новый учебный корпус войдет в состав школы № 1238. В здании есть зал для мероприятий, студия хореографии, ИТ-полигон с зонами 3D-моделирования, робототехники и прототипирования, медиатека», - рассказал глава ведомства.

Комплекс градостроительной политики и строительства

Он подчеркнул, что особое внимание уделили созданию безбарьерной среды. В частности, для детей с ограниченными возможностями здоровья проложили удобные маршруты.

Построенные в 2021 году два школьных здания в районе Кунцево занимают площадь свыше 13,8 тысячи квадратных метров. На Партизанской и Оршанской улицах возвели учебные корпуса. Каждый из них - на 400 мест.

В Градостроительном комплексе Москвы рассказали о введенном на Никулинской улице в районе Тропарево-Никулино в 2024 году новом корпусе школы № 1329. Для занятий обустроили универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, робокласс. Рядом с корпусом открыли площадки для игры в волейбол и баскетбол. В этом районе в 2023 году появилась новая школа на 350 мест для ГБОУ «Школа «Тропарево». Ее адрес: улица Академика Анохина, дом 40/2, корпус 2.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в Ново-Переделкине построили новую школу.