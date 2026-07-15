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НовостиОбщество15 июля 2026 5:48

В Москве в четверг объявлен желтый уровень опасности из-за ветра

«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Москве на четверг
Мила ГЕНЬ
В Москве в четверг объявлен желтый уровень опасности из-за ветра

В Москве в четверг объявлен желтый уровень опасности из-за ветра

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 16 июля, в столице будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в дневные часы местами ожидается усиление северного ветра с порывами до 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 9:00 до 21:00. Аналогичный уровень опасности объявлен и в Московской области.

В связи с непогодой горожан призывают быть внимательными на улице: обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не парковать рядом с ними автомобили. При необходимости следует звонить по телефонам «101» или «112».