Владислав Овчинский: В Южном Медведкове построена новостройка по проекту "Московские кварталы"

Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики.

В Северо-Восточном округе Москвы, в районе Южное Медведково, введен в эксплуатацию жилой корпус, построенный в рамках городской программы «Московские кварталы». Общая площадь объекта, возведенного на Полярной улице, дом 16, превышает 32,3 тысячи квадратных метров. О завершении строительства сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новостройка представляет собой две секции, в которых разместились 422 квартиры, а их общая жилая площадь составляет почти 21,7 тысячи «квадратов».

«На первом нежилом этаже предусмотрены свободные помещения, где в будущем смогут открыться магазины, аптеки, кофейни, пункты выдачи заказов и другие востребованные сервисы», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Министр также отметил выгодное расположение комплекса: рядом находятся социальные объекты — образовательные учреждения, поликлиники и досуговые центры. Остановка общественного транспорта располагается прямо у дома, а дорога до станции метро «Бабушкинская» занимает порядка пятнадцати минут.

Одним из несомненных достоинств новостройки является ее экологичное окружение. С трех сторон микрорайон обрамляют природные зоны вдоль долин рек Яузы и Чермянки. В шаговой близости от дома расположено сразу несколько благоустроенных парков, где обустроены смотровые площадки, пешеходные маршруты и теннисные корты. Для тихого отдыха идеально подходит соседство с Ясным прудом.

Напомним, что проект «Московские кварталы» стартовал в конце весны 2025 года. Его суть — предложение горожанам комфортного жилья в современных комплексах с уже готовой инфраструктурой. Столица осуществляет полный цикл контроля: от создания концепции территории до момента передачи ключей будущим владельцам.