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НовостиОбщество15 июля 2026 7:12

В центре Москвы полиция пресекла деятельность группы обнальщиков

Молодые москвичи попались на выводе денег через подставные карты
Мила ГЕНЬ
В центре Москвы полиция пресекла деятельность группы обнальщиков

В центре Москвы полиция пресекла деятельность группы обнальщиков

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники отдела экономической безопасности УВД по Центральному административному округу пресекли деятельность группы так называемых обнальщиков. Об этом рассказали в ГУ МВД России по столице.

По данным полиции, злоумышленники открывали банковские карты на чужие данные и передавали их третьим лицам для вывода денежных средств. В результате спецоперации задержаны двое активных членов группы — молодые люди 20 и 21 лет. Им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Оперативники установили еще трех предполагаемых соучастников: двое из них уже отбывают наказание в местах лишения свободы за другие преступления, третий покинул Россию. Уголовное дело в отношении двух задержанных выделено в отдельное производство и направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении остальных фигурантов продолжается.