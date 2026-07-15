Собянин сообщил об открытии дороги-связки между улицами Добролюбова и Складочной Фото: mos.ru

В Бутырском районе Москвы открылась новая дорога, соединившая улицы Добролюбова и Складочную. Она проходит под путями второго Московского центрального диаметра. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, строительство железнодорожного путепровода завершили в 2025 году. Благодаря новому маршруту появилась дополнительная связь между Третьим транспортным кольцом и Огородным проездом с выездом на Алтуфьевское шоссе. Это позволило снизить нагрузку на улицы Сущевский Вал, Бутырский Вал и Шереметьевскую, а также создать альтернативные маршруты для автомобилистов и городского транспорта.

Специалисты реконструировали перекрестки на пересечении улицы Добролюбова с одноименными проездом и переулком, обустроили тротуары и удобные подъезды к производственным объектам, установили светофоры. Также появились велосипедные дорожки от Проектируемого проезда №1051 до улицы Руставели.

Улучшение связности районов и увеличение плотности дорожной сети является одним из приоритетов градостроительного развития столицы, что соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».