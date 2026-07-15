Владимир Ефимов: Благодаря МаИП построят пищевой комплекс на Вилюйской улице

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

О том, как возводится новый пищевой комплекс в районе Южное Медведково, рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Известно, что он появится в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

«В Южном Медведкове в рамках масштабного инвестиционного проекта ведется строительство производства по изготовлению готовой еды и отдельной фабрики-кухни для розничной сети продаж общей площадью более 21,7 тысячи квадратных метров. Трехэтажное здание появится на Вилюйской улице», - отметил заммэра.

Он уточнил, что сейчас на объекте завершены работы нулевого цикла, возведен монолит первого этажа, продолжается строительство второго и третьего этажей.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы, готовность комплекса составляет 40 процентов. Завершить все работы планируется в 2027 году.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства.

Благодаря МаИП, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, последовательно развивается столичная промышленность. В городе на разных этапах реализуется уже более 100 промышленных МаИП. Они позволяют создавать производственные площадки, обеспечивать внедрение передовых технологий и открытие дополнительных рабочих мест. В частности, на предприятии на Вилюйской улице на северо-востоке города создадут около 300 новых рабочих мест.

В Градостроительном комплексе Москвы напомнили, что проекты, нацеленные на улучшение инфраструктуры столицы, вправе получить статус МаИП. Сюда входят: объекты образования, медицины, культуры, спорта, а также общественно-деловые пространства, дороги и промпредприятия.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества столицы Екатерина Соловьева пояснила, что под МаИП в Южном Медведкове городом выделено инвестору 1,4 гектара. Аренда при этом рассчитывается по льготной ставке – 1 рубль в год.

«Такая возможность есть у инвесторов, планирующих возведение новых промышленных объектов в рамках МаИП, с 2022 года», - уточнила столичный министр, добавив, что это становится дополнительным стимулом и позволяет создавать в столице привлекательную инвестиционную среду.

Первый этаж производства на Вилюйской улице отдадут под инженерные и производственные помещения, в числе которых склады, морозильная камера, а также медицинский кабинет. Со второго по третий этажи - под разные цеха. А еще в комплексе откроют мастерские и лаборатории. Кроме того, отдельную зону займут офисы администрации, общепит и санитарно-бытовые блоки. Около здания во время благоустройства появятся газон, скамейки, фонари, автостоянка.