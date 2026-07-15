Анатолий Гарбузов: В Индии востребованы рентгеновское оборудование и микроэлектроника из Москвы

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов назвал страны, признанные самыми востребованными направлениями для производственного экспорта Москвы за прошлый год. В их числе - Индия, Казахстан и Беларусь. Как пояснили в городском Департаменте инвестиционной и промышленной политики, страны СНГ и Азии по традиции являются одними из самых популярных для продвижения продукции промышленников столицы.

«В первом квартале 2026-го предприятия Москвы продолжили наращивать экспорт: в Индию — почти в 2,5 раза, а в Беларусь — на треть — на 33 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года», - отметил столичный министр.

Он подчеркнул, что на эти государства, а также Казахстан приходится практически половина всех промпоставок столицы.

За прошлый год промышленный экспорт в Беларусь увеличился почти на 37 процентов, в Казахстан — на 38,5 процента, в Индию — на 47 процентов, чем в 2024-м. Поставки охватили в целом более 100 стран мира. Чаще всего за рубеж отправляют товары народного потребления — продукты, напитки, бытовую химию и косметику. Кроме того, существенную долю в поставках занимают высокотехнологичные разработки из отраслей радиоэлектроники, энергомашиностроения, фармацевтики и медтехники. Они обеспечивают половину всей экспортной выручки промышленников.

В частности, экспорт в Индию в 2025 году в основном составляли спецавтотранспорт, запоминающие устройства, а также приборы для измерения и контроля давления. В 2026-м в поставки в эту страну чаще всего входили комплектующие для устройств на жидких кристаллах и рентгеновское оборудование.

За прошлый год среди основных поставок в Беларусь числятся радиолокационная аппаратура, а также косметика, например, средства для макияжа и ухода за волосами. А с января по март этого года туда чаще отправляли шоколад и записывающие видеоустройства.

В Казахстане в 2025 году наиболее востребованными московскими товарами стали транспортное оборудование, статические преобразователи, иммунологические препараты и колбасные изделия. В 2026 году в эту страну чаще поставляли шоколад и оборудование для железнодорожных и трамвайных путей.

Напомним, системную поддержку при выходе на зарубежные рынки берет на себя центр «Моспром». Нацеленные на экспорт городские компании вправе воспользоваться его помощью по трем ключевым направлениям. Сюда входят аналитика, байерская программа, обучающие мероприятия и бизнес-нетворкинг.