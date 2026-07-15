Экзотических скорпионов и жуков обнаружили таможенники в посылке из Таиланда Фото: Центральная почтовая таможня

Сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве обнаружили 185 высушенных экзотических скорпионов и жуков в международном почтовом отправлении, следовавшем из Таиланда в Воронеж. Об этом сообщили в Центральной почтовой таможне.

При помощи рентген-установки в посылке нашли 125 азиатских лесных скорпионов характерного черного цвета с крупными клешнями и 60 ярких переливающихся жуков-листоедов с «лягушачьими» лапками. Каждая особь была прикреплена к картонной подложке и упакована в целлофан.

В декларации отправитель указал, что посылает «сушеные съедобные насекомые» стоимостью около 11,5 тысячи рублей, однако необходимые сопроводительные документы на товар отсутствовали. Подкарантинный товар запретили к ввозу по решению специалистов Россельхознадзора. Посылка возвращена отправителю.