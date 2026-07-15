Максим Ликсутов: Москвичи выбирают название для самого популярного состава Центрального транспортного узла

Фото предоставлено пресс-службой Департамента транспорта г. Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге рассказал о стартовавшем голосовании в проекте «Активный гражданин». Его участники смогут выбрать название для современных поездов ЭП2Д и ЭП2ДМ. Варианты для опроса были представлены вместе с коллегами из ТМХ и ЦППК. Для этого предложили использовать названия четырех птиц, встречающихся в московском регионе. Среди них:

- Грач — птица с черным блестящим оперением, отличается высоким интеллектом и наблюдательностью;

- Скворец — считается символом весны, поскольку возвращается одним из первых среди перелетных птиц;

- Королёк — одна из самых маленьких птиц в России. При этом королек очень подвижный и юркий;

- Лазоревка — любознательная певчая птица со звонким голосом.

Желающие могут отметить понравившийся вариант или предложить собственный по ссылке.

Напомним, по железнодорожной традиции пригородным поездам дают «птичьи» имена. Пассажирам уже запомнились и понравились названия «Иволга», «Ласточка» и «Сапсан».

«Поезда серий ЭП2Д и ЭП2ДМ — самые массовые в Центральном транспортном узле. Каждый день они перевозят миллионы пассажиров. Прямо сейчас на портале «Активный гражданин» проходит голосование, в ходе которого жители могут выбрать имя для состава или предложить собственный вариант», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

МЦД является частью единой системы Московского транспорта. Пассажирам МЦД доступны более 100 пересадок между диаметрами, на метро, МЦК и наземный транспорт.