Ефимов: В первом полугодии соцучреждениям Москвы передано свыше 50 объектов недвижимости

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о недвижимости, полученной соцорганизациями столицы в оперативное управление.

«В первом полугодии город передал в оперативное управление профильным учреждениям 53 объекта недвижимости общей площадью более 215 тысяч квадратных метров. Они расположены в 11 административных округах», - отметил заммэра.

Он уточнил, что среди них как новые здания, так и помещения, и вспомогательные сооружения, обеспечивающие полноценное функционирование организаций.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы, 23 объекта пополнили столичную систему образования: пять – спорта и три – культуры.

Благодаря этому в столице улучшается социальная инфраструктура, а также продолжается создание комфортной городской среды.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева пояснила, что профильные организации в Новой Москве и на востоке столицы получили больше всего зданий и другой недвижимости - по 10.

«На западе и юго-западе - по 8 зданий, помещений и сооружений. В Северо-Западном округе - 7, на севере и в центре – по 3», - добавила столичный министр.

Она также рассказала, что по 1 объекту было передано учреждениям на юге, северо-востоке и юго-востоке Москвы.

Среди полученных крупных спортивных сооружений - большой лыжный трамплин К-75. Его получило профильное учреждение Департамента спорта. Площадь сооружения - около 3,4 тысячи квадратных метров. Кроме трамплина, были переданы также судейская вышка и склад под зоной выката трамплина. Плюс к этому административно-бытовой корпус, на трех этажах которого расположены раздевалки, медпункт, специальное место для хранения лыж и зона отдыха.

В июне школе «Свиблово» город передал новый корпус в проезде Русанова, дом 23/2. На пяти этажах здесь находятся комфортные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон, медиатека, спортзал и просторные рекреации. Площадь здания - более 11 тысяч квадратных метров. В нем смогут обучаться дети из 8–11-х классов.

Детская школа искусств в Московском, подведомственная столичному Департаменту культуры, получила новое здание на улице Никитина, дом 7. Его высота - три этажа. На площади более 8 тысяч квадратных метров создали современное образовательное пространство. Сюда дети могут приходить для занятий музыкой, вокалом, хореографией, живописью и декоративно-прикладным творчеством.