Максим Ликсутов: Резидент ОЭЗ Москвы вложил в разработки более 930 миллионов рублей за время работы

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал об увеличении вложений в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». В Департаменте инвестиционной и промышленной политики уточнили, что компания выпускает оптоэлектронные устройства для высокоскоростной оптоволоконной связи. Ее вложения в разработки выросли в 13 раз за первый квартал 2026 года. Это позволило нарастить объемы высокотехнологичного производства в 1,1 раза.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает развитие наукоемких производств. Резиденты столичной ОЭЗ получают широкий набор льгот и преференций, благодаря чему могут направлять сэкономленные средства в развитие предприятий и научные разработки. Так, за первые три месяца 2026 года одна из компаний вложила в НИОКР 718 миллионов рублей», - отметил заммэра, добавив, что в целом инвестиции в создание новой продукции с начала деятельности в ОЭЗ достигли более 930 миллионов рублей.

Как сообщил Ликсутов, резидент уже запустил опытно-промышленное производство первого в России высокоскоростного оптического трансивера для российского телекома. Изделие создано на базе фотонных интегральных схем. Они также производятся в столице — на площадке Московского центра фотоники, подчеркнул заммэра.

Компания «Неорос» обеспечивает разработку и производство оптических трансиверов — устройств, устанавливаемых в сетевое оборудование и отвечающих за прием и передачу данных. Их используют операторы связи, банки, государственные структуры. На предприятии собирают трансиверы со скоростью передачи данных до 800 Гбит/с. Их производят на новой автоматизированной линии. Ее ранее запустил мэр Москвы Сергей Собянин.

Параллельно компания разрабатывает оборудование для спектрального уплотнения. При помощи технологии обеспечивается передача по одному волокну сразу нескольких независимых каналов на разных длинах волн. В результате пропускная способность увеличивается без прокладки новых кабелей.

Напомним, ОЭЗ «Технополис Москва» отмечает в 2026 году 20 лет со дня основания. Сегодня это ключевой хаб промышленности страны и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России. На десяти площадках ОЭЗ в совокупности в 430 гектаров свои производства локализовали более 240 высокотехнологичных предприятий. Они представляют такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника.