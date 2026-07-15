Самая большая библиотека когнитивных упражнений создана в Москве Фото: Shutterstock.

В проекте «Московское долголетие» расширили программу по сохранению когнитивного здоровья — количество тренажеров для развития памяти, внимания и мышления выросло втрое. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, совместная программа с ФМБА России реализуется более года, и свыше 60 тысяч москвичей уже убедились в ее эффективности. Теперь это самая большая в мире библиотека заданий для развития когнитивных способностей. Более чем у 90% участников отмечено улучшение памяти, внимания и скорости мышления, у 80,5% зафиксировано снижение уровня стресса.

В обновленный курс «Тренировки для мозга» на цифровой платформе BrainApps вошли 100 тренажеров вместо 30. Участники проходят диагностику, по результатам которой формируется индивидуальная программа тренировок. Среди новых форматов — упражнения на поиск изменений, пространственное мышление, работу с последовательностями и выполнение многоэтапных задач. Также добавлен курс «Эмоциональный баланс» из 10 занятий по 45 минут, направленный на снижение стресса и управление эмоциями. Занятия проходят с использованием нейрогарнитуры, которая в реальном времени анализирует активность мозга и подбирает индивидуальный сценарий тренировки.

Присоединиться к проекту могут москвичи старше 55 лет — онлайн на портале mos.ru, на сайте проекта или лично в любом из более чем 140 центров московского долголетия, а также в офисах «Мои документы».