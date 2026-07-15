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НовостиПроисшествия15 июля 2026 11:30

Движение трамваев на Госпитальной площади восстановили после ДТП

Движение трамваев на Госпитальной площади восстановлено
Мила ГЕНЬ
Движение трамваев на Госпитальной площади восстановили после ДТП

Движение трамваев на Госпитальной площади восстановили после ДТП

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

В столице восстановлено движение трамваев на Госпитальной площади. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Напомним, ранее на Госпитальной площади в районе одноименной остановки произошло дорожно-транспортное происшествие на трамвайных путях. Из-за аварии задерживались трамваи маршрутов №32 и 46, их маршруты были временно изменены. Водителей и пассажиров просили с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать изменения при планировании поездок.

В настоящий момент все последствия ДТП полностью устранены, трамваи возвращены на обычные маршруты и следуют по расписанию. Движение на участке осуществляется в штатном режиме.