Движение трамваев на Госпитальной площади восстановили после ДТП Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

В столице восстановлено движение трамваев на Госпитальной площади. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Напомним, ранее на Госпитальной площади в районе одноименной остановки произошло дорожно-транспортное происшествие на трамвайных путях. Из-за аварии задерживались трамваи маршрутов №32 и 46, их маршруты были временно изменены. Водителей и пассажиров просили с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать изменения при планировании поездок.

В настоящий момент все последствия ДТП полностью устранены, трамваи возвращены на обычные маршруты и следуют по расписанию. Движение на участке осуществляется в штатном режиме.