В Москве наступят тяжелейшие дни для аллергиков: некоторым советуют не выходить из дома Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Москве ожидается критический уровень пыльцы в воздухе. Аллергологи и синоптики предупреждают, что карта цветения липы, полыни, сорных трав и злаковых перейдет в «красную» зону, что означает максимальную опасность для аллергиков. Об этом пишет сайт mk.ru со ссылкой на источник в городском департаменте здравоохранения.

По словам специалистов, концентрация аллергенов достигнет пиковых значений, из-за чего тяжелые реакции могут проявиться даже у тех, кто обычно переносит сезон легко. Врачи настоятельно советуют людям с астмой или хроническими болезнями легких не выходить на улицу в утренние и дневные часы.

Метеорологи связали ухудшение ситуации с жаркой и сухой погодой без дождей, которая способствует накоплению пыльцы у земли. Они рекомендуют москвичам использовать маски, принимать прописанные антигистамины и чаще делать влажную уборку дома.

Представители властей добавили, что «красный» уровень сохранится до конца недели, поэтому длительные прогулки и поездки на природу лучше отложить. При первых признаках недомогания необходимо срочно вызвать врача.

Ранее генетик Вера Кушнаренко поделилась, что у людей бывает и псевдоаллергия – состояние, при котором у человека возникают симптомы, похожие на аллергию, но без классической иммунной реакции. На это может повлиять генетика.