Страйкбольная граната взорвалась в руках подростка на юге Москвы Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На юге столицы в руках у молодого человека сдетонировала страйкбольная граната. Инцидент произошел во дворе на Коломенской набережной, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По предварительным данным, парень получил незначительные повреждения руки. Медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась. На месте происшествия работали экстренные службы.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что неизвестный выбросил боеприпас из окна жилого дома. Однако полиция эту версию не подтвердила.