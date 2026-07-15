ФМБА: «Московское долголетие» помогает участникам улучшить память Фото: Комплекс социального развития Москвы

Программа «Московского долголетия» помогает участникам снизить стресс и улучшить память. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов.

По словам эксперта, здоровье мозга — одно из главных составляющих активного долголетия, но без тренировки когнитивные функции со временем ослабевают. Более года назад правительство Москвы совместно с ФМБА России запустило программу по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья. Анализ результатов, реализуемых в центрах московского долголетия, подтвердил эффективность: у большинства участников отмечено улучшение памяти, внимания, скорости обработки информации и снижение уровня стресса.

Учитывая положительный эффект, была создана обновленная версия программы с большим числом когнитивных тренажеров. Главная задача, по словам Белоусова, — сделать заботу о когнитивном здоровье естественной и доступной привычкой среди старшего поколения.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в проекте «Московское долголетие» расширили программу по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья, добавив новые тренажеры и обновленные курсы.