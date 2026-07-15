Школьник на самокате попал под колеса Renault в Орехово-Зуевском округе Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Авсюнино Орехово-Зуевского городского округа произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал восьмилетний ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Авария случилась на улице Ленина. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault 1972 года рождения совершил столкновение с мальчиком, который пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода на самокате. В результате удара ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение. О его состоянии в настоящий момент не сообщается.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей и очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.