Главе СК доложат по делу о возможном рейдерском захвате домов в Видном Фото: Следственный комитет России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей Видного, которые заявили о готовящемся рейдерском захвате их домов новой управляющей компанией. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

По данным ведомства, в эфире федерального телеканала вышел сюжет, в котором жильцы нескольких многоэтажек просили правоохранительные органы проверить новую УК. Они утверждают, что готовится рейдерский захват домов: появились протоколы общего собрания, которого не было, а подписи в них — поддельные.

ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело по статье о подделке документов. Бастрыкин поручил руководителю главка Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования. Центральный аппарат СК контролирует исполнение поручения.