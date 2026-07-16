Багреева: В первом полугодии Москва реализовала на торгах почти 5 тыс. машино-мест

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева рассказала о реализованных городских торгах машино-местах.

«Машино-места стабильно входят в число категорий-лидеров на городских торгах. За первую половину этого года участники аукционов приобрели 4,9 тысячи парковочных мест. Это в 3,3 раза больше, чем за тот же период прошлого года», - отметила заммэра.

Она уточнила, что больше всего машино-мест – 881 – реализовали в Северном округе столицы. В тройке лидеров также Восточный и Юго-Восточный округа, где приобрели 795 и 628 объектов соответственно.

Как сообщила Багреева, средняя конкуренция во время торгов составила три участника на лот.

Личное машино-место дает возможность сэкономить время на поиск парковки. При этом обеспечивается безопасность автомобиля, в том числе его защита от непогоды.

Руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов напомнил, что город выставляет на аукционы машино-места на подземных стоянках жилых зданий и и в наземных паркингах.

«За первые шесть месяцев 2026 года было реализовано 4,8 тысячи мест на парковках в домах и около 100 – в специальных комплексах гаражного назначения», - рассказал глава ведомства.

Он добавил, что такие лоты доступны как юридическим, так и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям.

Желающие участвовать в аукционах на электронной площадке «Росэлторг» обязаны оформить там регистрацию и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. Город предлагает на торгах разное имущество. Его можно увидеть на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Торги Москвы». В частности, там опубликована вся важная информация о лотах. Сюда входят фотографии, документы, условия и форма продажи.

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