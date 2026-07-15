Малина вызывает вздутие и боль: гастроэнтеролог объяснил, кому она противопоказана

Гастроэнтеролог Сухорукова предупредила о рисках поедания малины Фото: Shutterstock.

Всего одна чашка малины может закрыть почти четверть суточной потребности организма в клетчатке, но для некоторых людей эта ягода способна стать причиной вздутия и дискомфорта. Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», сколько малины можно есть без вреда и почему не всем стоит налегать на ягоду.

В 150 граммах малины содержится около 8 граммов клетчатки — примерно четверть дневной нормы для взрослого человека. Клетчатка не переваривается в тонком кишечнике, доходит до толстого и становится субстратом для полезных бактерий. Умеренное количество ягоды стимулирует перистальтику, но резкое увеличение клетчатки может вызвать вздутие, тяжесть и послабление стула. Причина также во фруктозе, которая у некоторых людей не усваивается полностью и ферментируется в кишечнике, вызывая газообразование. Мелкие косточки малины могут раздражать слизистую при чувствительном желудке.

Осторожнее с ягодой нужно быть людям с гастритом, язвенной болезнью, синдромом раздраженного кишечника и панкреатитом. Малина также относится к аллергенам, поэтому детям и склонным к аллергии людям вводить ее в рацион нужно постепенно. Здоровому взрослому подходит порция 100–150 граммов в день, но количество стоит подбирать индивидуально.

Полезные свойства сохраняются у свежей и замороженной малины. При варенье часть пищевых волокон разрушается, а сахара становится больше. В смузи клетчатка остается, но измельченная ягода быстрее проходит по кишечнику и может усиливать газообразование. Чтобы снизить риск неприятных ощущений, гастроэнтеролог советует сочетать малину с белковыми продуктами — йогуртом или творогом, а натощак большие порции не есть.