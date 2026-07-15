Собянин открыл новую набережную между Шелепихинским и Белорусским мостами

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую набережную на правом берегу Москвы-реки между Шелепихинским и Белорусским железнодорожными мостами. Ее длина составляет 825 метров. В ходе осмотра градоначальник пообщался с жителями района, которые обратили внимание на то, что у обновленной набережной пока нет названия. Они предложили выбрать его в проекте «Активный гражданин», и мэр поддержал эту идею.

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Реконструкция набережной началась в 2023 году и завершилась летом 2026-го. Главной задачей проекта стало создание комфортного общественного пространства для отдыха и прогулок у реки, примыкающего к существующим и планируемым жилым кварталам. Специалисты обустроили 1,9 километра пешеходных и велосипедных дорожек, оборудовали детскую и спортивную площадки. Набережную озеленили: разбили газон площадью один гектар и высадили 450 квадратных метров цветников.

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Важной частью проекта стало устройство на всем протяжении набережной подпорной стены из монолитных железобетонных элементов, которая предотвращает оползни и обрушение грунта. Стена отделана гранитными и каменными плитами. Вдоль набережной проходит регулярный маршрут речного транспорта Киевский — Парк «Фили», отправиться на водную прогулку можно с близлежащего причала Береговой.

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Строительство набережной — часть масштабного проекта по формированию единого променада вдоль реки от моста-паруса до Дорогомиловского моста общей протяженностью семь километров. На сегодня выполнено два этапа (1,4 километра), еще два (5,6 километра) в работе. Завершить проект планируется до конца 2028 года.

С 2011 года в Москве благоустроено около 110 километров набережных Москвы-реки, включая практически все исторические гранитные набережные в центре города. В планах — реконструкция Карамышевской, Шелепихинской, Крутицкой, Симоновской и других набережных, а также обновление более 20 километров набережных Яузы.