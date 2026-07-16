Ефимов: За год объем ввода недвижимости в Москве вырос почти на 30%

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о построенных и введенных в этом году сооружениях в Москве.

«С января по июнь 2026 года в столице построили и ввели в эксплуатацию почти на 30 процентов больше недвижимости, чем за аналогичный период прошлого года. За шесть месяцев в городе появилось свыше 6,6 миллиона квадратных метров различных объектов», - отметил заммэра.

Он напомнил, что здания различной инфраструктуры строят за счет городских и внебюджетных средств.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, за первые полгода в Москве возвели около 258 тысяч квадратных метров социальной инфраструктуры. Это образовательные, медицинские, культурные и спортивные объекты.

Заммэра также добавил, что новые школы, детские сады и образовательные комплексы рассчитаны более чем на две тысячи воспитанников и свыше 3,5 тысячи учеников.

Инвесторами были построены с января по июнь этого года около 5,4 миллиона квадратных метров недвижимости. Вся введенная недвижимость отвечает современным стандартам проектирования и строительства.

Инфраструктуру возводят в Москве вместе с жилыми строениями. Это позволяет обеспечить реализацию концепции «15-минутного города», когда все важные инфраструктурные сооружения находятся у горожан в пешей доступности. В результате уменьшается маятниковая миграция. Плюс ко всему, улучшается экологическая ситуация.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что за полгода 2026-го в столице было построено свыше 1,2 миллиона «квадратов» промышленных, торговых и административных сооружений.

«В частности, на северо-востоке города возвели бизнес-центр площадью почти 120 тысяч квадратных метров. В здании на улице Двинцев смогут работать около 10 тысяч человек», - отметили в ведомстве.

В здании есть все необходимое для жителей: офисы, торговля, общепит и фитнес-клуб. А еще на подземной парковке установили зарядные устройства для электромобилей.

В Мосгосстройнадзоре уточнили, что на стройплощадках перечисленных объектов провели 9,7 тысячи выездных проверок, отслеживая работы на каждом их этапе. В проверках участвовали специалисты подведомственного Центра экспертиз. Они отвечали за инструментальный контроль качества готовых работ и используемых стройматериалов. Это дает возможность обеспечить гарантию безопасности и надежности введенных зданий и сооружений.