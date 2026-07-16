Позднякова: Более 40% месячной нормы осадков выпало в Москве в июле Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала июля 2026 года в столице выпал 41% от месячной нормы осадков. Об этом в своем телеграм-канале сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, первая половина июля оказалась на 1,1 градуса выше нормы — средняя суточная температура воздуха составила 20 градусов. Жаркими в Москве были только два дня, и лишь однажды максимальная температура превысила 30 градусов: 2 июля воздух прогрелся до 30,4 градуса. Самая прохладная ночь зафиксирована 8 июля — 14,8 градуса. На метеостанции ВДНХ за половину месяца выпало 35,2 мм осадков. Самым дождливым днем стало 12 июля — 17 мм.

Синоптик отметила, что за 15 дней июля только пять суток в Москве были без дождя. При этом лето в целом пока идет с положительной аномалией температуры воздуха в один градус, а количество осадков близко к норме.